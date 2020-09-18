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18:57

"Очень высокий уровень мастерства": международные эксперты оценили концепции "Тучкова буяна"

фото ЗакС политика "Очень высокий уровень мастерства": международные эксперты оценили концепции "Тучкова буяна"

Проведение конкурса на лучшую концепцию арт-парка "Тучков буян", в котором победило петербурское бюро "Студия 44", прокомментировали представители международного сообщества, вошедшие в состав жюри. В одном они сошлись единогласно - в высоком профессионализме организаторов и соперников.

"В целом проекты продемонстрировали глубокое уважение к красоте реки и существующему городу. Кроме того, работы участников показали, что в области паркового дизайна мы достигли высокого уровня приверженности устойчивому развитию биологической и экологической систем города. Большое внимание уделялось решениям, подчеркивающим биологическое разнообразие, природные системы и непрерывность зеленых насаждений, даже в сложных условиях с точки зрения городского планирования", - отметил профессор урбанистики Высшей школы архитектурной ассоциации Лондона Лоренс Барт.

По мнению экс-заместителя Генерального директора ЮНЕСКО по культуре Франческо Бандарина, победившая концепция имеет большие шансы получить международное признание и стать еще одной "визитной карточкой" второго по величине российского мегаполиса.

"Очевидным образом, этот проект отсылает нас к парку "Зарядье" в Москве; это самое близкое сравнение из возможных. Санкт-Петербург как объект культурного наследия требует особого отношения к панораме города и визуальному воздействию. Однако, это не должно сдерживать современное творчество", - рассудил он.

Отметим, что второе место досталось JV Vogt и Herzog & de Meuron из Швейцарии. "Бронза" - у петербургского бюро "Хвоя". В состав оценочной комиссии вошли представители Италии, Франции, США и Германии. Первые три места были выбраны практически единогласно.

Первоначально на месте будущего арт-парка город хотел разместить судебный квартал, однако со временем для него, к неудовольствию активистов Центрального района, нашлось другое место - в "Саду на Неве".

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