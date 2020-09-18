"Кальянная столица мира": Петербургу приготовят новый закон о курении

Главная нормотворческая машина Петербурга - парламентский комитет по законодательству - взялась за новый ограничительный законопроект. После энергетических напитков, мини-баров и уличных музыкантов в сферу ее внимания попали кальянные. Разобраться с ними попросили сразу несколько инициативных групп жителей и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Кальянная индустрия к намерениям депутатов пока относится спокойно.

В пятницу, 18 сентября, работу кальянных обсуждали на заседании комитета по законодательству (КПЗ) Заксобрания. Присутствовали как представители бизнеса, так и жители, недовольные соседством с увеселительными заведениями. Депутаты пообещали учесть сказанное в рамках работы над новым законопроектом.

Это будет не первая инициатива на подобную тему, родившаяся в стенах Мариинского дворца. Проблемы касались еще в прошлом созыве, а в этом даже принимали проект федерального закона о запрете кальянных в жилых многоквартирных домах. Правда, до обсуждения в Госдуме он так и не дошел. Тем не менее, запоминающимся было само обсуждение документа. В ЗакСе выступали представители кальянной индустрии, а депутаты делились впечателениями от инспекций особо злачных заведений. Среди них был и спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Он неоднократно рассказывал о том, как лично побывал в кальянной. В последний раз, на пленарном заседании 16 сентября, отставной полковник выдал практически фронтовые заметки:

- Дым, смрад, обкуренная молодежь, плач родителей, дедушек, бабушек. Из кальянных выносят наших детей как мусор.

Макаров попросил председателя КПЗ Дениса Четырбока, чтобы новый закон о кальянных был жестким и "детально выверенным". Будущий документ будет основан на положениях принятого в июле думского закона, который запрещает курить кальян в коммунальных квартирах и в местах общественного питания. Совет федерации разъяснил, что это не означает полный запрет таких заведений, просто в них нельзя будет продавать еду. Федеральный закон вступит в силу в конце 2020 года. Общероссийские новеллы позволяют регионам устанавливать собственные правила работы кальянов.

- В отличие от пресловутого закона о "наливайках", где федеральный законодатель предоставил нам только возможность определиться с квадратными метрами, в данном случае мы вправе оперировать любыми параметрами, - отметил Четырбок на заседании КПЗ.

После его вступительного слова последовали обсуждения. Поочередно выступали горожане, страдающие от соседних кальянных заведений с плохой вытяжкой, и представители бизнеса. Чем дальше тем чаще аргументы повторялись. О неприятных запахах в своих квартирах говорили жильцы дома № 5 по Таврической улице, уже неоднократно жаловавшиеся депутатам на действующую по соседству кальянную "Огонек", а также собственники квартир дома № 92 по Невскому проспекту и дома № 35 по Благодатной улице. Представительница последних Светлана Алехина рассказала, что у них кальянная подключила свою вентсистему к общедомовой вентиляции и теперь в квартире невозможно находиться.

Предприниматели один за другим утверждали, что дело не в кальянах, а в добросовестности бизнесменов. Они напоминали, что в обычных кафе и ресторанах тоже бывают плохие вытяжки, а запах от жаренной курицы из соседнего общепита ничуть не лучше кальянного дыма. Недобросовестных коллег они клеймили "позором индустрии", утверждая, что сами готовы с ними бороться.

Главным спикером от лица бизнес-сообщества была президент Кальянного союза России "Содействие" Анастасия Закатова. Она не только ругала плохих коллег, но и пыталась объяснить депутатам философию хороших:

- В первую очередь кальян - это способ проведения досуга для молодежи, которая не хочет проводить его с алкоголем. Сейчас для современной молодежи кальян является прекрасной альтернативой для проведения вечера. Люди хотят общаться, люди не хотят сидеть в телефоне, люди хотят коммуницировать. С кальяном подают, как правило, чай. Кальян не способен вызвать никотиновую зависимость. Это уже доказано исследованиями.

По словам Закатовой, за последние шесть лет индустрия сама стала более цивилизованной, а доля маргинальных заведений, на которые жалуются граждане, составляют не более 30%.

-Петербург реально является кальянной столицей мира. В России вся кальянная индустрия пошла отсюда. Больше 40 производителей кальянной продукции в Петербурге, а во всей России 200, - поделилась президент Кальянного союза.

У депутатов эти заявления вызвали скорее негативную реакцию. По мнению единоросса Сергея Купченко, кальяны - не альтернатива, а дополнение алкоголя.

- Уважаемые коллеги бизнесмены, мы народные депутаты и поэтому мы в первую очередь учитываем мнение наших избирателей. Не знаю, являетесь ли вы нашими избирателями, но вот сидящие напротив нас (жители Таврической улицы и Невского проспекта - ЗАКС.Ру) являются нашими избирателями. Мы ставим во главу угла их мнение, - заявил Купченко.

Единственный врач в петербургском парламенте, справедливоросс Александр Егоров тоже не сдерживал эмоций:

- Мне очень странно слышать от представителей исполнительных органов власти такое понятие как "минимизация воздействия на жителей". Это просто кошмар. О чем вы говорите? Человек рожден для того, чтобы дышать чистым воздухом, есть чистые экологические продукты и жить полноценно на благо нашего общества. А представитель кальянного союза вообще, по-моему, занимается подстрекательством молодежи к красивому образу жизни… Это слышать странно. Молодежь надо привлекать в клубы по интересам, в дома молодежи, но никак не в кальянные.

Присутствовавшие на обсуждении бизнесмены, тем не менее, остались при мнении, что легализация их индустрии пойдет только на пользу. Шеф-кальянщик и основатель магазина Glina Роман Крецу рассказал ЗАКС.Ру, что надеется на положительный результат от общения с депутатами.

- Они услышали нас, услышали, что есть бизнес, что он в легальном поле готов работать и готов действовать совместно, - поделился Крецу.

Подготовкой законопроекта займется рабочая группа под руководством Четырбока. От ЗакСа в нее также вошли Мария Щербакова, Вера Сергеева, Сергей Купченко и Александр Егоров. Уже прозвучало несколько идей для будущего регулирования. В частности, предложение запретить открывать кальянные вблизи школ и физкультурных объектов. Несколько раз парламентарии вспомнили о старом, но пока не сбывшееся желании прекратить работу заведений с кальянами в многоквартирных жилых домах.

Сергей Еремеев

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