Активисты Greenpeace провели акцию против "урановых хвостов" в порту Усть-Луги

Очередная поставка ядерных отходов из Германии в Россию побудила активистов из международной организации Greenpeace продемонстрировать свое категорическое несогласие с таким государственным "бизнесом". На бетонной конструкции возле порта в Усть-Луге они вывесили 17-метровый баннер с надписью "Россия - не свалка".

"Под предлогом переработки с завода компании Urenco в Германии в Россию привезли уже более 10 тысяч тонн урановых "хвостов", хотя в нашей стране уже накоплено более 1 млн тонн этого радиоактивного и токсичного вещества, контейнеры с которым десятилетиями хранятся под открытым небом", - говорится в комментарии к акции.

Свои локальные протесты их организаторы не считают бесполезными: по их мнению, именно подобные акции спасли петербуржцев от разгрузки опасных отходов непосредственно в городе и заставили интересантов переместиться в Усть-Лугу.

Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов". С российской стороны руководит процессом государственная компания "Росатом".