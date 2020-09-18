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19:24

Активисты Greenpeace провели акцию против "урановых хвостов" в порту Усть-Луги

фото ЗакС политика Активисты Greenpeace провели акцию против "урановых хвостов" в порту Усть-Луги

Очередная поставка ядерных отходов из Германии в Россию побудила активистов из международной организации Greenpeace продемонстрировать свое категорическое несогласие с таким государственным "бизнесом". На бетонной конструкции возле порта в Усть-Луге они вывесили 17-метровый баннер с надписью "Россия - не свалка".

"Под предлогом переработки с завода компании Urenco в Германии в Россию привезли уже более 10 тысяч тонн урановых "хвостов", хотя в нашей стране уже накоплено более 1 млн тонн этого радиоактивного и токсичного вещества, контейнеры с которым десятилетиями хранятся под открытым небом", - говорится в комментарии к акции.

Свои локальные протесты их организаторы не считают бесполезными: по их мнению, именно подобные акции спасли петербуржцев от разгрузки опасных отходов непосредственно в городе и заставили интересантов переместиться в Усть-Лугу.

Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов". С российской стороны руководит процессом государственная компания "Росатом". 

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