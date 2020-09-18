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19:52

По пути на "Стратегию-18" в Петербурге задержали двух активисток

фото ЗакС политика По пути на "Стратегию-18" в Петербурге задержали двух активисток

До места проведения традиционной акции солидарности с крымскими татарами "Стратегия-18" не смогли добраться две петербургских политических активистки Ольга Смирнова и Марина Кен: по пути их задержала полиция, передает "ОВД-Инфо".

По данным издания, Кен, привезенной в отдел полиции Центрального района, вменяют в вину нарушение правил проведения публичного мероприятия, а Смирновой, находящейся в отделе полиции Василеостровского района, вменяют то же нарушение, но уже повторное.

Идеологи "Стратегии-18" позиционируют ее как бессрочную акцию в двух столицах. На ней обсуждаются проблемы крымско-татарского народа, после депортаций 1940-х годов ставшего на полуострове притесняемым этническим меньшинством и в современной России подвергаемым преследованиям со стороны силовиков.

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