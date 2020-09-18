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20:17

В день туризма петербуржцев развлекут обилием экскурсий

фото ЗакС политика В день туризма петербуржцев развлекут обилием экскурсий

По случаю приближающегося Всемирного дня туризма, отмечаемого ежегодно 27 сентября, петербургский губернатор Александр Беглов принял в Смольном главу Ростуризма Зарину Догузову, передает пресс-служба городской администрации. В беседе с федеральной чиновницей он анонсировал проведение для граждан множество бесплатных экскурсий и иных досуговых мероприятий. Всего их ожидается порядка пяти тысяч.

"В этом году пандемия наглядно продемонстрировала значимость туристской отрасли для экономики города. Эта сфера оказалась в числе наиболее пострадавших, однако и сегодня для жителей России Петербург остается одним из самых востребованных направлений", - рассказал губернатор об актуальном положении дел.

В ходе встречи Беглов и Догузова подписали соглашение об интеграции на базе цифровых технологий: федеральный туристический портал Russia.travel отныне будет обмениваться данными с городской информационной системой "Туристский реестр Санкт-Петербурга". Причем, по словам главы Ростуризма, Петербург стал первым регионом в стране, пошедшим на подобный шаг.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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