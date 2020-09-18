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21:19

Смольный продлил запрет на проведение публичных мероприятий

фото ЗакС политика Смольный продлил запрет на проведение публичных мероприятий

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес новые изменения в постановление об антикоронавирусных ограничениях. Документ опубликован на сайте администрации города 18 сентября.

Постановление продлевает до 11 октября запрет на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий для несовершеннолетних, а для уже достигших 18 лет нельзя организовывать публичные мероприятия. Это не касается спортивных событий и событий, которые проводят на улице с дистанцией в 1,5 метра между участниками. Также можно ходить в театры, кинотеатры, цирки и филармонии, но  нельзя водить туда организованные группы несовершеннолетних. 

До 11 октября администрация продлила обязательное ношение масок и перчаток в общественных помещениях. Людям старше 65 лет Смольный рекомендует до 11 октября все еще не выходить из дома, не посещать религиозные организации и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Документ также обязывает органы исполнительный власти продолжать выплачивать все меры социальной поддержки без подтверждения от получателя.

До конца года продлевается запрет на организацию отдыха детей и молодежи лагерях. За этим должны следить органы исполнительной власти. Зато могут начать работать организации по дополнительному образованию. 

 


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