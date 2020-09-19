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10:29

Россия возобновляет полеты в Беларусь и еще три страны

фото ЗакС политика Россия возобновляет полеты в Беларусь и еще три страны

Россия возобновит  в ближайшее время авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Беларусью и Южной Кореей, передает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

С 21 сентября будут возобновлены полеты в Нур-Султан, Бишкек и Минск. С 27 сентября возобновятся рейсы в Сеул. Рейсы будут выполняться раз в неделю "на взаимной основе".

Международное авиасообщение было прекращено из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа возобновились рейсы из России в Великобританию, Турцию и Танзанию, в сентябре – в Польшу, Египет, ОАЭ и Мальдивы. Также Россия возобновила полеты в Швейцарию, но только для тех, у кого есть вид на жительство в этой стране, разрешение на длительное обучение или лечение либо специальное разрешение от швейцарского посольства. Для туристов это направление пока остается недоступным.

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