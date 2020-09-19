Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сообщил в своем Instagram, что заразился коронавирусом.

По словам Радаева, его тест на коронавирус оказался положительным, при этом болезнь протекает в легкой форме. Он остается на самоизоляции и продолжает работать в дистанционном режиме.

Коронавирусом переболели уже ряд глав регионов, а глава Тувы Шолбан Кара-оол был в августе госпитализирован с повторной инфекцией. Также коронавирус перенесли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, несколько членов кабмина, ряд депутатов Госдумы и сенаторов.