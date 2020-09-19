Полицейские задержали политолога Соловья после акции "День перемен"

В Москве полицейские задержали политолога Валерия Соловья после акции "День перемен", передает "МБХ медиа".

По словам Соловья, он направлялся к метро, когда полицейские задержали его без объяснения причин. Его доставили в ОВД "Тверской", что именно ему вменяют, пока не сообщается.

Участники акции "День перемен" без плакатов и лозунгов прошли по Тверскому бульвару. Эта акция проходит в знак солидарности с протестами в Хабаровске, Беларуси, политзаключенными и политиком Алексеем Навальным, пережившим отравление.