Полицейские оштрафовали посигналившую протестующим у посольства Беларуси водительницу

Проезжающая мимо стоящих у посольства Беларуси активистов автолюбителельница Сабина посигналила собравшимися у здания, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. По ее словам, таким образом она решила поддержать людей.

Сразу же после издававшегося сигнала, за автомобилем погналась машина ДПС. Полицеские остановили девушку и заявили, что она не вправе была сигналить на пустой дороге - иначе это административное нарушение (ст. 12.20 КоАП).

Несколько активистов подошли к девушке поддержать ее и просили полицейского не выписывать штраф, а отделаться предупреждением. Но сотрудник полиции не внял просьбам и выписал девушек штраф на 500 рублей.

Активисты извинились перед девушкой и ее спутником и поблагодарили их за поддержку.

София Саттарова