Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

У посольства Республики Беларусь в Петербурге 19 сентября проходит акция солидарности с народом соседней страны. Собравшиеся создали у входа в здание мемориал с фотографиями погибших и пострадавших на протестах в Беларуси, а также бело-красно-белым флагом и другими аналогичными атрибутами. Люди по очереди подходят к нему и возлагают цветы.

Сейчас в акции участие принимают около 50-60 человек, столько же было в ее начале, но потом количество людей выросло до 100. Они поют белорусские песни и держат в руках бело-красно-белые флаги.

Ранее сотрудники ДПС оштрафовали водительницу, которая посигналила, проезжая мимо собравшиеся. По ее словам, так она решила поддержать активистов у посольства Беларуси.

Напомним, в августе в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действовавший президент Александр Лукашенко. Сразу после объявления этих результатов в разных городах Беларуси начались протесты - люди уверены, что данные ЦИК сфальсифицированы, и победила Светлана Тихановская.

София Саттарова