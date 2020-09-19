18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:37

Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

фото ЗакС политика Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

У посольства Республики Беларусь в Петербурге 19 сентября проходит акция солидарности с народом соседней страны. Собравшиеся создали у входа в здание мемориал с фотографиями погибших и пострадавших на протестах в Беларуси, а также бело-красно-белым флагом и другими аналогичными атрибутами. Люди по очереди подходят к нему и возлагают цветы.

Сейчас в акции участие принимают около 50-60 человек, столько же было в ее начале, но потом количество людей выросло до 100. Они поют белорусские песни и держат в руках бело-красно-белые флаги.

Ранее сотрудники ДПС оштрафовали водительницу, которая посигналила, проезжая мимо собравшиеся. По ее словам, так она решила поддержать активистов у посольства Беларуси.

Напомним, в августе в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил действовавший президент Александр Лукашенко. Сразу после объявления этих результатов в разных городах Беларуси начались протесты - люди уверены, что данные ЦИК сфальсифицированы, и победила Светлана Тихановская.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

20:06 Как в Петербурге прошла акция солидарности с народом Беларуси

17:09 Полицейские оштрафовали посигналившую протестующим у посольства Беларуси водительницу

16:24 У здания посольства Беларуси в Петербурге проходит акция солидарности

18 сентября, 17:23 Белорусского оппозиционера Знака обвинили в призывах к свержению власти: он объявил голодовку

18 сентября, 16:12 Киркоров прокомментировал свое участие в клипе в поддержку Лукашенко

18 сентября, 14:03 Члену Координационного совета оппозиции Белоруссии Колесниковой до ноября продлили арест

18 сентября, 11:26 В Белоруссии задержана координатор правозащитного центра "Вясна"

17 сентября, 20:30 Лукашенко закрыл границу со всеми соседними странами, кроме России

17 сентября, 11:29 Невзоров уподобил визит Лукашенко сеансу стриптиза для Путина

17 сентября, 10:14 Белорусская оппозиция готовит санкционный список силовиков, разгонявших протесты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:06 Как в Петербурге прошла акция солидарности с народом Беларуси

17:56 "Морозная рябина" и "Яблоки на снегу": Беглов предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая

17:37 Петербуржцы возложили цветы к посольству Беларуси

17:09 Полицейские оштрафовали посигналившую протестующим у посольства Беларуси водительницу

16:50 Полицейские задержали политолога Соловья после акции "День перемен"

16:24 У здания посольства Беларуси в Петербурге проходит акция солидарности

15:35 Парки и скверы в центре Петербурга закрывают из-за штормового ветра

14:30 Губернатор Саратовской области заразился коронавирусом

13:41 "Ясная дорога, хоть и неблизкая": Навальный рассказал, как он восстанавливается после отравления

12:26 Мишустин поздравил Федерацию независимых профсоюзов России с юбилеем

11:51 "Водоканал" восстановит пять фонтанов в Петербурге до конца года

11:14 В России выявлено более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:29 Россия возобновляет полеты в Беларусь и еще три страны

18 сентября, 21:19 Смольный продлил запрет на проведение публичных мероприятий

18 сентября, 20:53 Митянина подписала соглашение о взаимодействии со Смольным

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru