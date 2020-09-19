"Морозная рябина" и "Яблоки на снегу": Беглов предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая "Витязь-Ленинград".

Среди вариантов – "Теплая осень", "Изумруд", "Яблоки на снегу", "Морозная рябина" и "Листопад". Пока в голосовании побеждает "Теплая осень", следом идет "Морозная рябина".

Беглов рассказал, что он посетил Невский завод электрического транспорта имени Пироцкого. Он напомнил, что первый в мире трамвай появился в Петербурге 140 лт назад. Завод на этой неделе выпустил троллейбус "Адмирал" - низкопольный, с климат-контролем, устройствами для зарядки телефонов.

На этом же заводе делают сверхлегкий трамвай "Витязь-Ленинград". За свет алюминиевого корпуса его вес на 20% ниже обычного травмая, и это уменьшает вибрацию и нагрузку на рельсы. "Это особенно важно в исторической части города", - заявил Беглов.

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