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17:56

"Морозная рябина" и "Яблоки на снегу": Беглов предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая

фото ЗакС политика "Морозная рябина" и "Яблоки на снегу": Беглов предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" предложил выбрать цветовую гамму для нового трамвая "Витязь-Ленинград".

Среди вариантов – "Теплая осень", "Изумруд", "Яблоки на снегу", "Морозная рябина" и "Листопад". Пока в голосовании побеждает "Теплая осень", следом идет "Морозная рябина".

Беглов рассказал, что он посетил Невский завод электрического транспорта имени Пироцкого. Он напомнил, что первый в мире трамвай появился в Петербурге 140 лт назад. Завод на этой неделе выпустил троллейбус "Адмирал" - низкопольный, с климат-контролем, устройствами для зарядки телефонов.

На этом же заводе делают сверхлегкий трамвай "Витязь-Ленинград". За свет алюминиевого корпуса его вес на 20% ниже обычного травмая, и это уменьшает вибрацию и нагрузку на рельсы. "Это особенно важно в исторической части города", - заявил Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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