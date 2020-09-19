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19 сентября, 20:06

Как в Петербурге прошла акция солидарности с народом Беларуси

В Петербурге 19 сентября у посольства Республики Беларусь прошла акция солидарности с гражданами соседней страны. Люди пели песни, угощали друг друга пирогами и фруктами и возложили цветы к мемориалу у дверей посольства. Административный штраф получил только один человек - посигналившая собравшимся автолюбительница.

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Акция у белорусского посольства в Петербурге прошла спокойно: ни задержаний, ни требований разойтись. У здания собралось около 50-60 человек, позже их численность выросла до 100, но затем снова упала - на улице под пронизывающим ветром остались самые стойкие. 

В августе в Беларуси прошли выборы президента. По официальным данным, победил на них действовавший глава государства Александр Лукашенко. Белорусы с такими результатами не согласились и вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Собравшиеся у посольства Беларуси в Петербурге развернули большой протестный белорусский бело-красно-белый флаг и закрепили его на ограждении, которым разделили проезжую часть дороги от пешеходной. Несколько людей такие же флаги поменьше обернули вокруг себя, символы белорусского протеста красовались на одежде и аксессуарах людей: у кого-то шапочка с гербом, у кого-то белые ленты на запястье. Позже люди выстроились вдоль ограждения в "цепь солидарности".

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Одна из девушек, которая обернулась в двухцветный флаг, Жанна, рассказала ЗАКС.Ру, что она из Минска и после президентских выборов каждый вечер приходит к посольству, чтобы поддержать своих сограждан. 

- Все мы просто хотим, чтобы в Минске скорее прекратился беспредел. Нет закона, силовики не следуют законам - они ходят в гражданском, забирают людей во дворах, из квартир: уже 80 политзаключенных, - заявила девушка. 

У посольства люди пели белорусские песни "Купалiнка", "Тры Чарапахi", "Калыханка" и песни на русском языке. Например, "Перемен" Цоя, которая стала символом протеста в соседней стране. Несколько человек принесли с собой пироги, фрукты, мед и чай, которыми делились с единомышленниками. Раздавали и цветы: гвоздики, ромашки, хризантемы.

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Их люди потом по очереди возложили к самодельному мемориалу у входа в посольство. На окно у двери повесили бело-красно-белый флаг и положили фотографии погибших и пострадавших во время протестов людей. 

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Чуть в стороне от основной группы собравшихся "Молодежное Яблоко" организовало пикетную очередь. У них полицейские только проверили документы и никаких претензий к акции не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов вообще не трогали собравшихся: ходили между ними, снимали на видео, проверяли документы у пикетчиков и все. Требований разойтись в громкоговоритель, как это обычно бывает, не звучало. Но автозаки за углом все же стояли. 

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Зато досталось автолюбительнице Сабине, которая посигналила, когда проезжала мимо посольства. Сразу после этого за ней погнались сотрудники ДПС и остановили за поворотом. Девушка сообщила ЗАКС.Ру, что решила выразить поддержку собравшимся, поэтому посигналила. Полицейские же заявили ей, что этого делать не следовало, уточнила Сабина. К девушке и сотрудникам правоохранительных органов поспешили несколько активистов, они уговаривали полицейского не выписывать штраф, а просто отделаться предупреждением, но ДПСник был непреклонен. Он выписал Сабине штраф в 500 рублей за использование звукового сигнала вне опасной дорожной ситуации (ст. 12.20 КоАП). 


текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников

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