Белковский считает урегулирование белорусского кризиса заслуживающим Нобелевской премии мира

Внутриполитический белорусский кризис, дошедший до закрытия внешних границ, настолько важен в сегодняшней повестке, что разешение его заслуживает самых высоких почестей на международной арене, убежден политолог и публицист Станислав Белковский.

"Дональд Трамп уже номинирован депутатами парламентов Норвегии и Швеции за его внешнеполитические успехи — в частности, примирение между Израилем и рядом стран арабского мира, в частности, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном после десятилетий вражды и конфронтации (это происходит прямо на наших глазах сегодня), равно как и шаги по сближению Сербии и Косово, которые тоже происходят при посредничестве президента Трампа. Если бы президент Трамп урегулировал ситуацию в Беларуси, тогда он как из пушки получил бы Нобелевскую премию мира и перестал бы завидовать в этом смысле своему предшественнику Бараку Обаме", - рассудил он в эфире авторской радиопрограммы.

Исходя из этой логики, считает политолог, Трамп мог бы предоставить своему восточноевропейскому коллеге убежище "где-нибудь в Пуэрто-Рико, а не в тюрьме Гуантанамо, хотя так и хочется оговориться".

Что касается самого вероятного сценария дальнейшей судьбы Лукашенко, легитимность которого Европарламент отказался признавать, то Белковский почти уверен: свое будущее с Белоруссией правитель связывает едва ли, "что бы он там ни говорил". Об этом Белковскому, в частности, говорит факт подачи документов сына Лукашенко, Николая, в российские вузы.

Напомним, что противостояние власти и народа на улицах белорусских городов длится, как минимум, с 9 августа, когда широкая часть общества не признала очередную победу Лукашенко на выборах.