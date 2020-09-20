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12:01

Белковский считает урегулирование белорусского кризиса заслуживающим Нобелевской премии мира

фото ЗакС политика Белковский считает урегулирование белорусского кризиса заслуживающим Нобелевской премии мира

Внутриполитический белорусский кризис, дошедший до закрытия внешних границ, настолько важен в сегодняшней повестке, что разешение его заслуживает самых высоких почестей на международной арене, убежден политолог и публицист Станислав Белковский.

"Дональд Трамп уже номинирован депутатами парламентов Норвегии и Швеции за его внешнеполитические успехи — в частности, примирение между Израилем и рядом стран арабского мира, в частности, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном после десятилетий вражды и конфронтации (это происходит прямо на наших глазах сегодня), равно как и шаги по сближению Сербии и Косово, которые тоже происходят при посредничестве президента Трампа. Если бы президент Трамп урегулировал ситуацию в Беларуси, тогда он как из пушки получил бы Нобелевскую премию мира и перестал бы завидовать в этом смысле своему предшественнику Бараку Обаме", - рассудил он в эфире авторской радиопрограммы.

Исходя из этой логики, считает политолог, Трамп мог бы предоставить своему восточноевропейскому коллеге убежище "где-нибудь в Пуэрто-Рико, а не в тюрьме Гуантанамо, хотя так и хочется оговориться".

Что касается самого вероятного сценария дальнейшей судьбы Лукашенко, легитимность которого Европарламент отказался признавать, то Белковский почти уверен: свое будущее с Белоруссией правитель связывает едва ли, "что бы он там ни говорил". Об этом Белковскому, в частности, говорит факт подачи документов сына Лукашенко, Николая, в российские вузы.

Напомним, что противостояние власти и народа на улицах белорусских городов длится, как минимум, с 9 августа, когда широкая часть общества не признала очередную победу Лукашенко на выборах.

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