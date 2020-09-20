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12:48

Ночью в Петербурге тушили пожар в историческом здании

фото ЗакС политика Ночью в Петербурге тушили пожар в историческом здании

В ночь на 20 сентября дом-памятник за Балтийским вокзалом воспламенился, в связи с чем понадобилась профессиональная помощь 35 пожарных. Речь идёт об адресе Митрофаньевское шоссе, 4, о чем сообщила "Фонтанка".

"В неэксплуатируемом трехэтажном здании происходит горение на 3-м этаже и кровли на общей площади 160 кв.метров", - рассказали в МЧС.

Сложность пожара оценили на уровне 1Бис.

Построенное на излёте царской России, производственное здание через сто лет с одобрения КГИОП вошло в список выявленных объектов, представляющих собой культурную и историческую ценность.

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