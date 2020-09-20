Один из создателей "Новичка" извинился перед Навальным

Российский химик Вил Мирзаянов, входивший в команду разработчиков группы ядов "Новичок" и ныне проживающий в США, прокомментировал состояние отравленного боевым веществом оппозиционера Алексея Навального. Симптомы, которые описывает восстанавливающийся политик в своем Instagram (дрожание ног, невозможность написать слова на доске, общие трудности с координацией) , по мнению химика, соответствуют последствиям типичного отравления "Новичком". Однако важнее всего Мирзаянов счел нужным обратиться к пострадавшему в телеэфире.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе — разработке этого вещества, которым он отравился. Затем я посвятил всю свою оставшуюся жизнь борьбе против этих "новичков", - сказал он в интервью "Дождю".

Навальный впал в кому ровно месяц назад, 20 августа, на борту самолета, возвращавшегося из Сибири в Москву. Первичную помощь ему оказали омские врачи скорой помощи. После того, как Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", немецкие специалисты заявили об отравлении политика боевым ядом. Россйская власть настаивает на том, что отравление не могло произойти на ее территории, и не возбуждает уголовного дела по факту инцидента.