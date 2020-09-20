В парке имени Сахарова установили минималистичные фонари

Активисты Калининского района столкнулись с новым для себя явлением в парке имени академика Сахарова: вдоль тропинок по заказу КГА здесь установили своеобразного вида фонари.

"Очень практичный и самое главное предусмотрительный дизайн. В будущем сэкономим на виселицах", - иронично оценил новшество лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Сами чиновники в своем официальном ответе преподносят новое благоустройство как современное. Им представляется, что минималистичные фонари способны вписаться практически в любой пейзаж. Из ответа также следует, что Петербург, установив подобные фонари, следует общеевропейскому тренду.

Фото: Красимир Врански

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