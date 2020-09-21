Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией

Россия открывает свои границы для рейсов, следующих в Белоруссию, Казахстан и Киргизию - соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, информирует ТАСС.

Пока что самолеты будут летать только в столицы обозначенных стран - Минск, Нур-Султан и Бишкек - и всего раз в неделю. На аналогичных условиях с 27 сентября возобновятся полёты в Южную Корею.

"Гражданам указанных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран", - уточняется в послании пресс-службы правительства.