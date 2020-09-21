Академик РАН рассказал, кому может не подойти вакцинация от COVID-19

Людям с первичными иммунодефицитами, вероятнее всего, может не подойти вакцинация от коронавирусной инфекции, приводит RT заявление академика РАН, заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александра Караулова.

"Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами", - пояснил ученый.

При этом, уточнил Караулов, аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием.

Необходимо провести больше клинических испытания для составления полноценной картины по данному вопросу, отметил академик, в любом случае специалисты будут ориентироваться на рекомендации Минздрава, которые появятся после завершения третий фазы испытания препарата.

Петербург, напомним, получил первую партию вакцины от COVID-19 "Спутник V" 15 сентября.