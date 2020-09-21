Экс-депутата Быкова проверяют на причастность к убийству вице-президента федерации бокса

Следователи проверяют красноярского бизнесмена и экс-депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова, который на данный момент обвиняется в организации убийства двух человек, на причастность к еще одному преступлению: его заподозрили в подстрекательстве к убийству вице-президента федерации бокса Красноярского края, информирует пресс-служба регионального СК.

"В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Подстрекательство к убийству"). По предварительной версии следствия, примерно в начале октября 2004 года в поселке Удачном краевого центра Быков склонил своего знакомого убить 38-летнего жителя города Красноярска Андрея Грабовского, являвшегося вице-президентом федерации бокса Красноярского края", - поделились в краевом Следкоме.

Как полагают следователи, 1 ноября 2004 года на дороге, ведущей в поселок Овинный, убийца расстрелял автомобиль BMW, в котором ехал Грабовский. Последний смог увести машину с линии обстрела. Киллер, увидев, что пули пробили кузов автомобиля и лобовое стекло, но не достигли цели, с места происшествия скрылся.

Ранее, напомним, Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Также экс-депутата обвиняют в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году: автомобиль с ними расстреляли два киллера.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").