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13:36

Вопреки обещаниям властей станция Шиес не откроется для пассажиров

фото ЗакС политика Вопреки обещаниям властей станция Шиес не откроется для пассажиров

Железнодорожная станция "Шиес" не будет открыта для высадки пассажиров, несмотря на то, что власти обещали обратное, передает Znak.com, ссылаясь на сообщение пресс-службы СевЖД.

"Соответствующей телеграммы о внесении изменений в расписание пассажирских поездов к нам из Москвы не поступало", - уточнили железнодорожники.

Для того, чтобы станция начала принимать граждан в привычном формате, в Федеральную пассажирскую компанию должно было прийти письмо от субъекта РФ о том, что в этом есть необходимость.

"Открыть станцию можно за считанные минуты. Но такого письма не было", - добавили в СевЖД.

Защищавшие Поморье от строительства мусорного полигона в Шиесе активисты данное известие не одобрили.

"Мое личное мнение, что это так и останется исключительно предвыборным обещанием [губернатора Архангельской области Александра] Цыбульского", - поделился мнением представитель общественной кампании "Поморье - не помойка" Дмитрий Секушин.

Экоактивисты со всей страны поддерживали поморский протест против строительства свалки. Возле станции они разбили целый палаточный лагерь, в котором просидели более года перед тем, как в январе 2020-го стало известно, что проекту не суждено быть реализованным. Весной полетели головы глав Архангельской области и Республики Коми, у которых из-за скандального полигона был открытый конфликт с активистами.

Сейчас на полигоне идет рекультивация.

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