Навальный потребовал вернуть ему одежду, в которой он был в день отравления: на ней могут быть следы "Новичка"

Политик Алексей Навальный опубликовал сразу два поста в своих социальных сетях, в одном из которых содержится требование, обращенное к российским властям, в другом - лирическая заметка о любви к жене.

В первом случае оппозиционер настаивает на том, чтобы ему вернули одежду, в которой он был в день отравления - 20 августа, поскольку это важный вещдок, а в РФ нет и намёка на возбуждение уголовного дела по факту случившегося.

"Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу. Ну хорошо, я ничего другого не ожидал. Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней "доследственной проверки" были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого. С учетом того, что на моем теле "Новичок" был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда - очень важный вещдок", - констатировал политический деятель.

В другом посте, опубликованном в Instagram, Навальный говорит о том, как для него были важны визиты и присутствие рядом жены, ежедневно дежурившей у его постели.

"Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Она приходит и становится главной в палате. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни", - уверен Навальный.

Навальный впал в кому месяц назад, 20 августа, на борту самолета, возвращавшегося из Томска в Москву. Первичную помощь ему оказали омские врачи омской инфекционной больницы. После того, как Навального перевезли в берлинскую клинику "Шарите", немецкие специалисты заявили об отравлении политика боевым токсином из рода вещества "Новичок". Россйская власть настаивает на том, что отравление не могло произойти на ее территории, и не возбуждает уголовного дела по факту инцидента.