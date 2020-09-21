Смольный продлил COVID-выплаты петербургским соцработникам до октября

Сотрудники стационарных организаций и отделений социального обслуживания Петербурга вплоть до 15 октября продолжат получать стимулирующие выплаты за работу с зараженными COVID-19 пациентами и лицами из группы риска. Соответствующий документ, делится пресс-служба Смольного, своей подписью узаконил городской глава Александр Беглов.

В период с апреля по сентябрь пособия получили почти 3 тысячи соцработников. Сумма выплат составила 84,28 млн рублей. Для этих целей в бюджет Северной столицы были направлены средства из резервного фонда.

Некоторое время назад Смольный подписал с Минздравом соглашение, предполагающее финансовый транш в размере более 840 млн рублей на дополнительные стимулирующие COVID-выплаты медикам.

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