Мосгорсуд отказался отпустить Пивоварова из-под ареста

Мосгорсуд оставил в силе арест исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, отклонив апелляцию защиты, передаёт "Интерфакс".

Напомним, Пивоваров арестован на 10 суток. Мещанский суд Москвы признал его виновным в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП из-за призывов к участию в акции против поправок в Конституцию 1 июля.

Пивоварова задержали 17 сентября на выходе из спецприемника. До этого он отбывал арест за акцию 15 июля против поправок в Конституцию. Оба дела против него Пивоваров считает политически мотивированными.

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