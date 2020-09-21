Верховный суд ликвидировал "Россию будущего"

Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего" по иску Минюста, передает "Интерфакс".

В мае 2019 года партию с таким названием хотели зарегистрировать Алексей Навальный и его сторонники, но получили отказ. Параллельно Минюст перезарегистрировал Партию свободных граждан под названием "Россия будущего" и отказал Навальному в регистрации партии, сославшись на то, что такая уже есть. Навальный оспаривал это решение в Замоскворецком суде Москвы и Мосгорсуде, но каждый раз суды вставали на сторону Минюста.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил, что подавать документы для регистрации партии после ликвидации "России будущего" сторонники Навального не собираются. Он напомнил, что решения судов были оспорены в ЕСПЧ.

Навальный пытается зарегистрировать свою партию с 2012 года. Сначала он хотел зарегистрировать "Народный альянс", а в 2014-м – Партию прогресса. В случае со второй под этим именем Минюст зарегистрировал в 2018 году бывшую "Гражданскую позицию".