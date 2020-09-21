Беглов поздравил болельщиков "Зенита" с 40-летием фанатского движение

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил фанатское движение футбольного клуба "Зенит" с 40-летием, сообщили в Смольном.

Беглов заявил, что фанаты "все эти десятилетия безраздельно и преданно поддерживали любимую футбольную команду – и дома, и на выездах, радовались победам и сопереживали поражениям". Он напомнил, что создание движение в 1980 году совпало с завоеванием "Зенитом" первых наград в своей истории – бронзовых медалей чемпионата СССР.

Беглов пожелал фанатам "и впредь оставаться поддержкой и опорой наших футболистов". "А "Зениту" – традиционное – Вперед за Питер!", - добавил он.

Датой рождения организованного фанатского движения "Зенита" считается 21 сентября 1980 года: в тот день петербургский клуб играл в Москве со "Спартаком". Для петербургских фанатов это был первый организованный выезд на матч "Зенита" в другом городе.

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