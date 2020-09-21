Путин повысил зарплату судьям на 3%

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов судей на 3%, документ опубликован на портале правовой информации.

Оклады судьям повысят в 1,03 раза с 1 октября. Это затронет судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юристикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей.

Решение принято "в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полное и независимое осуществление правосудия".

В конце августа Путин также повысил зарплаты на 3% чиновникам,генпрокурору и главе Следственного комитета. 3% – это показатель инфляции за 2019 год.