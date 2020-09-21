Депутаты Петербурга предложили давать деньги всем российским донорам за сдачу крови

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Александр Егоров и Сергей Купченко разработали законопроект по изменению федерального закона о донорстве. Согласно документу, всем сдавшим кровь предлагается выплачивать денежный эквивалент бесплатного питания, который им полагается.

Как пояснил ЗАКС.Ру соавтор законопроекта Егоров, желающих сдать свою кровь не очень много. Тем более для этого подходит не каждый человек: в качестве донора желателен молодой и здоровый человек, сообщил Егоров. Поэтому, по его словам, необходимо привлекать как можно больше людей к сдаче крови.

Особенно актуализировалась проблема во время эпидемии коронавируса, которая может вновь обостриться, заявил депутат. По его словам, уже доказано, что переливание плазмы крови от переболевшего COVID-19 человека тому, кто еще болеет, значительно повышает здоровье последнего. Введение же денежных выплат позволит привлечь к сдаче биоматериала больше переболевших коронавирусом людей, считает депутат. По действующему закону, донорам крови полагается бесплатная еда.

- Многие отказываются от питания, они хотели бы получать его в денежном эквиваленте. Это касается чисто федерального законодательства - должен федеральный законодатель это предусмотреть, - пояснил парламентарий.

Депутат рассказал, что комитет по законодательству и комиссия по социальной политике и здравоохранению ЗакСа поддержали законопроект. Сейчас он направлен на оценку Совета законодателей России, уточнил Егоров.

Напомним, в июле губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате 5 тысяч рублей людям, которые сдали плазму с антителами к коронавирусу. Аналогичная выплата есть и в Москве.

София Саттарова

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