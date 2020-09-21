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21 сентября, 18:25

Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

фото ЗакС политика Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

Пресненский суд Москвы оштрафовал координатора "Открытой России" Алину Данилину на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, сообщает "Апология протеста.

Данилиной вменили ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции). Ее задержали за одиночный пикет в поддержку Азара 1 июня.

Азара за лето дважды задерживали за участие в одиночных пикетах, в начале июня он отбывал арест за пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Во время ареста Азара в пикеты выходили его коллеги-журналисты и активисты, их полицейские тоже задерживали и в Москве, и в Петербурге.

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