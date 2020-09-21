18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

21 сентября, 18:58

Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

фото ЗакС политика Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

Сбербанк меняет логотип на сине-желтый с зеленой галкой, сообщает РИА "Новости".

В новом логотипе останется сокращенное название – "Сбер". Лого представляет собой градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и названием рядом, выполненным в зеленом цвете.

По данным агентства, эмблему банка сняли со стены головного офиса Сбербанка на минувшей недели. Источник сообщил, что новое лого представят 24 сентября. Старший менеджер департамента управления рисками "Делойт СНГ" Сергей Гришунин оценивал возможную стоимость ребрендинга банка минимум в 300 млн долларов.

Из названия большинства компаний экосистемы уберут слово "банк". Так, лизинговая компания теперь называется "СберЛизинг". По словам источника, у каждой компании будет свой собственный цвет.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

20:29 Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу

19:55 Минюст объяснил ликвидацию "России будущего"

19:23 Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

19:01 Муниципал: Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

18:58 Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

18:25 Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:49 Путин повысил зарплату судьям на 3%

17:47 Депутаты Петербурга предложили давать деньги всем российским донорам за сдачу крови

17:27 Беглов поздравил болельщиков "Зенита" с 40-летием фанатского движение

16:54 Суд удалил Шестуна из процесса из-за его голодовки

16:29 СМИ: Эксперты не нашли следов яда на личных вещах Навального

15:54 Верховный суд ликвидировал "Россию будущего"

15:25 "Образ вольного музыканта" под угрозой

15:13 Мосгорсуд отказался отпустить Пивоварова из-под ареста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru