Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева обратилась в управление Роспотребнадзора с просьбой проверить бассейны сети клубов "Фитнес Хаус" после случаев отравления детей, сообщили представители Партии роста.

18 сентября в результате выброса хлора в бассейне на улице Гашика пятеро детей были госпитализированы с симптомами отравление. Работу клуба приостановили, пробы воды и воздуха забрали на проверку в лаборатории.

В обращении Дмитриева попросила сообщить ей о результатах расследования этого происшествия и в будущем начать проверку всех бассейнов "Фитнес Хаус" на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Также депутат попросила сообщить, какие документы и согласования должна предоставить организация для начала работы бассейна, с какой периодичностью такие заведения проверяются и каковы результаты таких проверок за 2019 и 2020 год.

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