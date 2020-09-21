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21 сентября, 19:23

Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

фото ЗакС политика Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева обратилась в управление Роспотребнадзора с просьбой проверить бассейны сети клубов "Фитнес Хаус" после случаев отравления детей, сообщили представители Партии роста.

18 сентября в результате выброса хлора в бассейне на улице Гашика пятеро детей были госпитализированы с симптомами отравление. Работу клуба приостановили, пробы воды и воздуха забрали на проверку в лаборатории.

В обращении Дмитриева попросила сообщить ей о результатах расследования этого происшествия и в будущем начать проверку всех бассейнов "Фитнес Хаус" на соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. Также депутат попросила сообщить, какие документы и согласования должна предоставить организация для начала работы бассейна, с какой периодичностью такие заведения проверяются и каковы результаты таких проверок за 2019 и 2020 год.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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