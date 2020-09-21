Минюст объяснил ликвидацию "России будущего"

Министерство юстиции подало иск о ликвидации партии "Россия будущего", поскольку она не принимала участие в выборах семь лет подряд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителей Минюста.

В министерстве напомнили, что "Россия будущего" - это переименованная в 2019 году Партия свободных граждан. Она была образована в 2012 года и с тех пор ни разу не приняла участия в выборах.

Верховный суд ликвидировал "Россию будущего" 21 сентября.

Напомним, под названием "Россия будущего" хотел зарегистрировать партию Алексей Навальный, но ему в этом отказывали по формальным причинам. Между очередным отказом и регистрацией партии под этим названием прошло не более месяца. Перед этим Навальный пытался зарегистрировать Партию прогресса, еще раньше – Народный альянс, но и тут сталкивался с отказами. К примеру, под названием Партия прогресса в 2018 году оказалась зарегистрирована бывшая "Гражданская позиция".