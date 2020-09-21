18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

21 сентября, 20:54

Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

фото ЗакС политика Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева раскритиковала внесенный в Госдуму законопроект о "комплексном развитии" на смену реновации, сообщили представители Партии роста.

Этот законопроект внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев 21 сентября, передает "Коммерсантъ". Этот документ позволит  местным властям составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых домов, а не только аварийных многоквартирных – для "обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан". По задумке, чтобы дом включили в программу, потребуется одобрение двух третей собственников или нанимателей квартир, исключить дом можно будет третью голосов.

Дмитриева назвала законопроект "законом о сносе и расчистке территории в интересах конкретных инвесторов-застройщиков". По ее мнению, в нем полностью изменен изначальный смысл программы реновации – реконструкция ветхого и аварийного жилья.

"Цель реновации – улучшение, обновление. У этого закона я вижу иные цели – как бы расчистить понравившуюся территорию от жилого фонда и людей там проживающих. Вне зависимости от того, насколько это действительно необходимо жилищному фонду и без учета заинтересованности граждан в реконструкции, либо переезде", - заявила Дмитриева.

Она опасается, что из-за этого законопроекта под снос и реконструкцию могут попасть абсолютно любые дома. В проекте закона указано, что комплексное развитие может быть на любой территории, где менее половина территории – это упомянутые в законопроекте земли. То есть, если под "комплексное развитие" попадет территория с тремя аварийными "хрущевками" и тремя крепкими "сталинками", то все эти здания попадут под снос, пояснила депутат.

К тому же, подчеркнула Дмитриева, решение о "комплексном развитии" принимают органы исполнительной власти. Схему она описала так: участки со стоящими на них многоквартирными домами продаются, с инвестором подписывают договор, и только после этого проходит голосование жителей.

"Представьте ситуацию – в одном доме две трети жильцов согласились, а в соседнем – отказались. Как быть с точки зрения "комплексного развития"? В законе об этом ни слова! Видимо, считается, что если решение принято, вопрос о том, как быть с жителями, уж как-нибудь решится. Дожмут. Получается, что можно сносить все, что угодно", - отметила Дмитриева.

По мнениюдепутата, этот законопроект "просто не выдерживает никакой критики" и в случае его принятия "каждый регион превратится в очаг градостроительного протеста".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 сентября, 15:25 "Образ вольного музыканта" под угрозой

18 сентября, 18:49 "Кальянная столица мира": Петербургу приготовят новый закон о курении

18 сентября, 13:38 ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

17 сентября, 18:02 Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

17 сентября, 17:19 Макаров обвалился в рейтинге цитируемости глав Заксобраний

17 сентября, 15:51 Тихонова предлагает простимулировать работу кружков и секций для детей

17 сентября, 15:11 В ЗакСе хотят компенсировать стоимость горячего питания семьям школьников с хроническими заболеваниями

17 сентября, 13:20 Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне

16 сентября, 23:11 Бодрый старт ЗакСа: права музыканта и права депутата

16 сентября, 18:35 Билли Новику предложили поработать над законом об уличных музыкантах


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

20:29 Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу

19:55 Минюст объяснил ликвидацию "России будущего"

19:23 Оксана Дмитриева просит Роспотребнадзор проверить бассейны в Петербурге

19:01 Муниципал: Суд отложил рассмотрение дела о лишении мандата мундепа МО "Морские ворота"

18:58 Сбербанк сменит логотип и проведет ребрендинг на 300 млн долларов

18:25 Координатора "Открытой России" оштрафовали за пикет в поддержку Азара

17:49 Путин повысил зарплату судьям на 3%

17:47 Депутаты Петербурга предложили давать деньги всем российским донорам за сдачу крови

17:27 Беглов поздравил болельщиков "Зенита" с 40-летием фанатского движение

16:54 Суд удалил Шестуна из процесса из-за его голодовки

16:29 СМИ: Эксперты не нашли следов яда на личных вещах Навального

15:54 Верховный суд ликвидировал "Россию будущего"

15:25 "Образ вольного музыканта" под угрозой

15:13 Мосгорсуд отказался отпустить Пивоварова из-под ареста

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru