18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:51

СМИ: Путин может впервые назначить сенаторов по президентской квоте

фото ЗакС политика СМИ: Путин может впервые назначить сенаторов по президентской квоте

Президент Владимир Путин может впервые воспользоваться правом вводить в состав Совета Федерации сенаторов по президентской квоте, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

По данным издания, это может случиться 23 сентября на встрече Путина с сенаторами, о которой было объявлено ранее. Впрочем, другой источник в правительстве оговаривается, что обычно Путин "так прямо не ходит, значимые события не анонсируются, это всегда неожиданность".

Одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы Валентина Терешкова: напомним, 10 марта она предложила при внесении поправок в Конституцию обнулить президентские сроки Путина. Источник в депутатском корпусе Ярославской области, которую представляет Терешкова в Госдуме, не смог подтвердить эту информацию, но счел такое развитие событий "логичным" и напомнил, что полномочия нынешнего созыва нижней палаты парламента вскоре истекут, а новая кампания для 83-летней Терешковой будет тяжела из-за возраста.

Несколько источников утверждают, что может смениться и спикер Совфеда – они снова прочат на эту должность главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Другой собеседник издания сомневается в том, что так и будет: по его словам, Нарышкин "занимается своим делом, он на своем месте".

О подобной возможности писал "Коммерсантъ" в 2019 году, и эта публикация привела к разгрому отдела политики издания. Сначала "Коммерсантъ"  покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов, сообщив, что их вынудили уволиться из-за этой статьи. Вслед за ними редакцию в полном составе покинул весь отдел политики, не согласный с действиями руководства газеты.

Путин получил право назначать сенаторов в 2014 году. Тогда предполагалось, что в состав Совфеда могут войти 17 сенаторов как "представители Российской Федерации". Одна из поправок в Конституцию 2020 года увеличила это число до 30, еще одна позволяет бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами. Право на последнее пока есть только у Дмитрия Медведева.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 сентября, 18:24 Песков сообщил об обсуждении идеи перенести выборы на весну на экспертном уровне

14 сентября, 13:28 16 партий могут участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году без сбора подписей

12 сентября, 16:28 Шнуров об участии в выборах в Госдуму: А что там дают?

12 сентября, 13:48 Памфилова призвала избиркомы снимать видео о голосовании на придомовых территориях

11 сентября, 17:26 Памфилова разрешила ночные дежурства при наблюдении за выборами

11 сентября, 11:54 Депутат-единоросс напомнил о выборах губернатора Ленобласти роликом под песни "Ленинграда"

11 сентября, 9:50 Партия племянника Путина "Народ против коррупции" оказалась под угрозой ликвидации

1 сентября, 18:59 Удальцов уверен в планах Путина избавиться от оппозиции к думским выборам

27 августа, 17:44 Единороссам отказали в регистрации на выборах в Красноярском крае из-за фальсификаций

27 августа, 15:26 Верховный суд отказался принять иск об отмене трехдневных выборов


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:17 Минюст подал иск в ВС РФ о ликвидации партии племянника Путина "Народ против коррупции"

16:54 Смольный не согласовал проведение протестного спортивного парада "Бегловик"

16:47 Последний корпус долгостроя ЖК "Новая Каменка" разрешили ввести в эксплуатацию

16:40 Петербургский военком желает рекламировать в метро осенний призыв

16:25 Путин присвоил Михаилу Боярскому ордин Почёта за вклад в развитие культуры

16:18 ЗакС предложил Смольному отчитаться об исполнении АИП в Мариинском дворце

16:02 Комблаг намерен полностью укомплектовать снегоуборочную технику к 15 октября

15:55 Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

15:46 Гибель руферов в Петербурге может привести к ужесточению ответственности за прогулки на крышах

15:27 Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

14:54 Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

14:40 Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

14:35 Компания Левченко отказалась от иска к правительству Петербурга из-за фудкортов

14:17 В Смольном заявили о 99%-й готовности к зиме

14:15 Смольный призвал учителей сообщать об "экстремистских" постах школьников в соцсетях

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru