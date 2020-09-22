СМИ: Путин может впервые назначить сенаторов по президентской квоте

Президент Владимир Путин может впервые воспользоваться правом вводить в состав Совета Федерации сенаторов по президентской квоте, пишет "Медуза" со ссылкой на источники.

По данным издания, это может случиться 23 сентября на встрече Путина с сенаторами, о которой было объявлено ранее. Впрочем, другой источник в правительстве оговаривается, что обычно Путин "так прямо не ходит, значимые события не анонсируются, это всегда неожиданность".

Одним из президентских сенаторов может стать депутат Госдумы Валентина Терешкова: напомним, 10 марта она предложила при внесении поправок в Конституцию обнулить президентские сроки Путина. Источник в депутатском корпусе Ярославской области, которую представляет Терешкова в Госдуме, не смог подтвердить эту информацию, но счел такое развитие событий "логичным" и напомнил, что полномочия нынешнего созыва нижней палаты парламента вскоре истекут, а новая кампания для 83-летней Терешковой будет тяжела из-за возраста.

Несколько источников утверждают, что может смениться и спикер Совфеда – они снова прочат на эту должность главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина. Другой собеседник издания сомневается в том, что так и будет: по его словам, Нарышкин "занимается своим делом, он на своем месте".

О подобной возможности писал "Коммерсантъ" в 2019 году, и эта публикация привела к разгрому отдела политики издания. Сначала "Коммерсантъ" покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов, сообщив, что их вынудили уволиться из-за этой статьи. Вслед за ними редакцию в полном составе покинул весь отдел политики, не согласный с действиями руководства газеты.

Путин получил право назначать сенаторов в 2014 году. Тогда предполагалось, что в состав Совфеда могут войти 17 сенаторов как "представители Российской Федерации". Одна из поправок в Конституцию 2020 года увеличила это число до 30, еще одна позволяет бывшим президентам становиться пожизненными сенаторами. Право на последнее пока есть только у Дмитрия Медведева.