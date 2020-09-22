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Поправки в Конституцию

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10:19

Горизбирком отменил довыборы в ЗакС

фото ЗакС политика Горизбирком отменил довыборы в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 17 сентября признала недействительным своё прежнее решение о назначении дополнительных выборов в Законодательное собрание по 21 округу. Член Горизбиркома Олег Зацепа пояснил, что выборы надо было провести до 13 сентября. Согласно законодательству, избирающийся на довыборах депутат должен проработать не менее года. Полномочия же действующего состава ЗакСа истекают в 2021 году - избирать новых парламентариев должны в сентябре следующего года. 

Для проведения довыборов в 2020 году надо было возобновить кампанию 11 июля, сообщил Зацепа. Для этого же, по его словам, не было необходимых условий. Член ГИК отметил, что не проведение дополнительных выборов в городской парламент не критично - практически все остальные мандаты заняты. 

При этом, Горизбирком решил, что уже подавшие документы на выдвижение в депутаты и проводившая выборы территориальная избирательная комиссия должны будут предоставить финансовые отчеты. 

ГИК назначил довыборы в ЗакС в марте 2020 года. Голосование должно было пройти 7 июня, но из-за эпидемии коронавируса Центральная избирательная комиссия приостановила все выборные кампании. Возобновлять их должны были сами регионы, когда опасность в проведении голосований уйдет. Однако, решение о возобновлении кампании Горизбирком не принимал не смотря на проведение всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в конце июня - начале июля, и назначения единого дня голосования 13 сентября, когда во многих регионах проходили выборы.

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