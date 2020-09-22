Борец со свалкой на юго-западе Петербурга заявила в полицию об угрозе убийством

Конфликт с участием председателя молодежного совета МО "Южно-Приморский" Валерии Шкуропат, депутата местного совета Александра Кузнецова и неизвестных случился вечером 21 сентября у свалки в Угольной гавани, рядом с Юго-Западной ТЭЦ.

Шкуропат и Кузнецов решили посетить полигон через несколько часов после того как природоохранная прокуратура Петербурга объявила о возбуждении уголовного дела по факту складирования отходов в этом месте. По словам активистов, они знали, что накануне возбуждения дела туда продолжали свозить мусор. Глава молодежного совета и мундеп обнаружили груженые самосвалы на полигоне и в тот вечер.

- Мы увидели три "КамАЗа" и работающий экскаватор, - рассказала ЗАКС.Ру Шкуропат. - Они находились на площадке, где обычно разгружаются. Там были навалены огромные горы свежего строительного мусора.

Полицейские, прибывшие на место по вызову активистов, преградили проезд для самосвалов, однако никаких других активный действий не предпринимали, сообщил Кузнецов. Шкуропат отметила, что позже на подмогу водителям подъехал легковой каршеринговый автомобиль.

- За рулем там находился ранее известный мне сотрудник полигона. Я его видела неоднократно на свалке и он мне представлялся сотрудником полигона. С ним были еще люди неславянской наружности, которых я ранее не видела, - отметила председатель молодежного совета.

Она сообщила, что "сотрудник полигона" стал ее "пихать", а другой приехавший вместе с ним человек грубо высказывался в адрес активистки.

- Он сказал: "Я тебе ноги сломаю, овца тупая, выкину тебя в залив и никто тебя там не найдет". Это все было при двух сотрудниках полиции, там находившихся. Я попросила их обратить на это внимание. Но они должным образом не отреагировали. Сказали: "Хватит тут препираться, закончите балаган", - добавила Шкуропат.

По ее словам, полицейские общались с приехавшими на легковой машине людьми так, как будто уже были с ним знакомы.

Позже Шкуропат написала заявление в 31 отдел полиции по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинению тяжкого вреда здоровью). Кузнецов рассказал, что водителей самосвалов полицейские отпустили.