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12:57

Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову смягчили приговор

фото ЗакС политика Фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову смягчили приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову, сообщает в Telegram глава "Агоры" Павел Чиков.

Суд снизил срок Жукову до 2,5 лет и перевел его в колонию-поселения. До этого его приговорили к трем годам колонии общего режима.

В августе суд отказал Жукову в условно-досрочном освобождении, сославшись на то, что он "не достиг цели исправления". Перед этим в июле ЕСПЧ зарегистрировал его жалобу.

Кирилла Жукова приговорили к колонии, признав виновным в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ за то, что он на акции 27 июля 2019 года в Москве прикоснулся к забралу шлема росгвардейца. Сам потерпевший – рядовой Аскарбек Мадреймов – просил не наказывать подсудимого "по всей строгости", отрицая, что из-за действий Жукова он испытал боль. При этом суд первой инстанции установил, что росгвардеец успел отдернуть голову, и рука активиста шлема не коснулась.

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