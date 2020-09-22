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13:17

Кремль заявил, что соратники Навального увезли важные для следствия улики

фото ЗакС политика Кремль заявил, что соратники Навального увезли важные для следствия улики

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сторонники Алексея Навального вывезли из России важные улики, и российская сторона испытывает проблемы с доследственной проверкой по делу, передает "Медуза".

Комментируя требование Навального вернуть ему изъятую правоохранителями одежду, Песков заявил, что, "при всем уважении к пациенту", в Кремле вопросом одежды не занимаются. "Не наш профиль", - добавил Песков.

"Понимаете, дело в том, что мы до этого слышали заявления о том, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли",  - отметил Песков.

Журналисты указали, что сроки доследственной проверки истекли. В ответ на это Песков сказал, что это "наверняка контролируют сами правоохранительные органы", и они "действуют в строгом соответствии" с российским законодательством.

"Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики, к сожалению, были увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", - отметил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что российская сторона "по-прежнему испытывает проблемы" с получением информации от правоохранительных органов Германии.

Навальный ранее опубликовал в Instagram пост, в котором потребовал вернуть ему вещи. Он считает, что на одежде могли остаться следы яда. При этом источник сообщил, что экспертиза следов яда на одежде Навального не выявила.

7 сентября Навальный начал приходить в себя после комы, в которую впал 20 августа: ему стало плохо при перелете из Томска в Москву. Несколько дней Навальный находился в больнице Омска, затем его транспортировали в Германию. 14 сентября стало известно, что Навальный уже отключен от аппарата ИВЛ и может понемногу самостоятельно вставать с кровати.

Кабмин Германии заявил, что специалисты трех независимых лабораторий подтвердили наличие следов токсина группы ядов "Новичок" в организме Навального. При этом российская сторона утверждает, что в анализах политика следов яда найдено не было.

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