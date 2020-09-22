Временный госпиталь в пансионате "Заря" возобновил прием пациентов с коронавирусом

Временный инфекционный госпиталь в пансионате "Заря" снова начал принимать пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщили в Смольном.

По данным петербургских властей, за последние сутки были госпитализированы 287 горожан с коронавирусом: это на 76 человек больше, чем несколькими часами ранее сообщал оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Свободно лишь 6% всех коек, предназначенных для зараженных инфекцией пациентов в Петербурге. Вице-губернатор Олег Эргашев заявил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, то стационары продолжат перепрофилировать под инфекционные госпитали "в рамках разработанного оперативного плана".

В марте-апреле 2020 года в "Заре" располагался обсервационный центр, куда пациентов с подозрением на коронавирус отправляли на карантин. За это время туда попали таким образом 152 человека. С 23 апреля пансионат был перепрофилирован под временное инфекционное отделение Городской больницы № 40. За время своей работы до 10 июля он принял 2599 пациентов.

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