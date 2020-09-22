Компания Левченко отказалась от иска к правительству Петербурга из-за фудкортов

ТРК "Европолис", подконтрольный предпринимателю Максиму Левченко, на заседании Горсуда отказался от иска к правительству Петербурга об оспаривании запрета на работу фудкортов в торговых центрах, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья сообщила, что от компании ещё 17 августа поступило заявление об отказе в иске. Представительница "Европолиса" на заседании подтвердила, что организация не намерена судиться. Юрист от правительства и прокурор заявили, что ничего не имеют против прекращения дела. Судья постановила рассмотрение иска прекратить.

Напомним, "Европолис" подал в суд на правительство Петербурга из-за коронавирусных ограничений, по которым торговые центры работать могут, а фудкорты - нет. Первое заседание прошло 10 августа. После этого работу фудкортов все же разрешили - 12 сентября. Во время действия запрета Левченко несколько раз обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой разрешить деятельность фудкортов.

София Саттарова

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