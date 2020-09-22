Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

Петербург и Ленинградская область совместно готовятся к зиме, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании городского правительства 22 сентября.

Он отметил, что с соседним регионом достигнуты договоренности о взаимной поддержке в зимний период. Глава города добавил, что двум субъектам приходится отвечать в том числе и за общие коммуникации.

Также Беглов похвалил депутата Госдумы Евгения Марченко за озвученное предложение арендовать снегоуборочную технику у Москвы в случае экстренных ситуаций.

Ранее руководители комитета по энергетике и жилищного комитета заявили о практически полной готовности Петербурга к отопительному сезону.

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