18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:54

Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

фото ЗакС политика Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратив внимание на необходимость исключить из городского закона о митингах общие территориальные ограничения права на свободу мирных собраний, сообщили в аппарате омбудсмена.

Пока, согласно закону Петербурга о митингах, запрещено проводить акции на территориях у зданий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, железнодорожных вокзалов и платформ, автобусных и морских вокзалах, аэропортов, станций метрополитена. При этом, указал Шишлов, в постановлении Конституционного суда от 4 июня 2020 года говорится, что подобные запреты противоречат Конституции, поскольку они выходят за пределы законодательных полномочий региональных властей.

Конституционный суд в постановлении указывал, чо установление дополнительных запретов на митинги в регионе возможно только в случаях, когда это объясняется принципиальной недопустимостью проведения мирных собраний в конкретных местах. Это должно объясняться производственными, инфраструктурными, экологическими, транспортными, санитарными и другими важными факторами. Шишлов подчеркнул, что при всем этом региональные парламенты не вольны самостоятельно дополнительно определять допустимые места для митингов, установленные федеральным законодательством.

Шишлов предложил депутатам ЗакСа исключить абзацы 3-5 ст. 5_2 закона, в котором содержится общий запрет на проведение митингов в вышеперечисленных местах. Он напомнил, что из-за этой нормы организаторы публичных мероприятий регулярно сталкиваются с отказами в согласовании, а это, считает Шишлов, нарушает конституционное право граждан на свободу мирных собраний.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:18 ЗакС предложил Смольному отчитаться об исполнении АИП в Мариинском дворце

21 сентября, 20:54 Дмитриева раскритиковала законопроект об изъятии любого жилья под реновацию в России

21 сентября, 15:25 "Образ вольного музыканта" под угрозой

18 сентября, 18:49 "Кальянная столица мира": Петербургу приготовят новый закон о курении

18 сентября, 13:38 ЗакС Петербурга рассмотрит законопроект о Дне работника скорой помощи

17 сентября, 18:02 Главу Петроградского района попросили выделить место под мемориал погибшим медикам

17 сентября, 17:19 Макаров обвалился в рейтинге цитируемости глав Заксобраний

17 сентября, 15:51 Тихонова предлагает простимулировать работу кружков и секций для детей

17 сентября, 15:11 В ЗакСе хотят компенсировать стоимость горячего питания семьям школьников с хроническими заболеваниями

17 сентября, 13:20 Макаров поддержал протест против строительства "дома-гроба" на Петроградской стороне


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:50 Экс-замглавы администрации Великого Новгорода попал в поле зрения ФСБ и СК

17:17 Минюст подал иск в ВС РФ о ликвидации партии племянника Путина "Народ против коррупции"

16:54 Смольный не согласовал проведение протестного спортивного парада "Бегловик"

16:47 Последний корпус долгостроя ЖК "Новая Каменка" разрешили ввести в эксплуатацию

16:40 Петербургский военком желает рекламировать в метро осенний призыв

16:25 Путин присвоил Михаилу Боярскому ордин Почёта за вклад в развитие культуры

16:18 ЗакС предложил Смольному отчитаться об исполнении АИП в Мариинском дворце

16:02 Комблаг намерен полностью укомплектовать снегоуборочную технику к 15 октября

15:55 Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

15:46 Гибель руферов в Петербурге может привести к ужесточению ответственности за прогулки на крышах

15:27 Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

14:54 Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

14:40 Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

14:35 Компания Левченко отказалась от иска к правительству Петербурга из-за фудкортов

14:17 В Смольном заявили о 99%-й готовности к зиме

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru