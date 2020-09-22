Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов обратился к спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, обратив внимание на необходимость исключить из городского закона о митингах общие территориальные ограничения права на свободу мирных собраний, сообщили в аппарате омбудсмена.

Пока, согласно закону Петербурга о митингах, запрещено проводить акции на территориях у зданий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, железнодорожных вокзалов и платформ, автобусных и морских вокзалах, аэропортов, станций метрополитена. При этом, указал Шишлов, в постановлении Конституционного суда от 4 июня 2020 года говорится, что подобные запреты противоречат Конституции, поскольку они выходят за пределы законодательных полномочий региональных властей.

Конституционный суд в постановлении указывал, чо установление дополнительных запретов на митинги в регионе возможно только в случаях, когда это объясняется принципиальной недопустимостью проведения мирных собраний в конкретных местах. Это должно объясняться производственными, инфраструктурными, экологическими, транспортными, санитарными и другими важными факторами. Шишлов подчеркнул, что при всем этом региональные парламенты не вольны самостоятельно дополнительно определять допустимые места для митингов, установленные федеральным законодательством.

Шишлов предложил депутатам ЗакСа исключить абзацы 3-5 ст. 5_2 закона, в котором содержится общий запрет на проведение митингов в вышеперечисленных местах. Он напомнил, что из-за этой нормы организаторы публичных мероприятий регулярно сталкиваются с отказами в согласовании, а это, считает Шишлов, нарушает конституционное право граждан на свободу мирных собраний.

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