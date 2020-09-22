18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:27

Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

фото ЗакС политика Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

Неравнодушные судьбе бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала жители Дальнего Востока вновь собрались на акцию в поддержку экс-управленца: трансляцию события ведет YouTube-канал RusNews.

Традиционно хабаровчане собрались на площади Ленина напротив здания регионального правительства. Примечательно, но на сей раз к собравшимся вышли полицейские, заявившие, что граждане совершают административные правонарушения, участвуя в несанкционированном мероприятии, однако никого при этом не задержали.

После этого демонстранты пошли маршем по центральным улицам, скандируя "За Фургала вся страна - я, мы, он, она", "Фургал - наш выбор".

Добавим также, сегодня в ЕСПЧ была подана первая жалоба от хабаровских протестующих: в Страсбургский суд обратился постоянный участник акций, водитель "Фургаломобиля" Ростислав Смоленский, которого ранее арестовали на 7 суток за протестную активность.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

21 сентября, 12:46 Потерпевшие по делу Сергея Фургала требуют взыскать с него 1,5 млрд рублей

18 сентября, 12:56 Мосгорсуд признал законным продление ареста Фургалу

17 сентября, 11:30 Хабаровские полицейские задержали участницу протестов в поддержку Фургала

14 сентября, 14:32 Хабаровчане в 66-й раз вышли на улицы поддержать Фургала

8 сентября, 14:58 Хабаровчане в 60-й раз вышли на улицы для того, чтобы поддержать Фургала

7 сентября, 10:27 Защита Фургала обжаловала продление его ареста до декабря

4 сентября, 12:05 Екатеринбургского активиста в третий раз осудили за акцию солидарности с Хабаровском

4 сентября, 9:31 В Хабаровске полиция вновь заинтересовалась участником протестов в поддержку Фургала

3 сентября, 18:25 Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

3 сентября, 15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:50 Экс-замглавы администрации Великого Новгорода попал в поле зрения ФСБ и СК

17:17 Минюст подал иск в ВС РФ о ликвидации партии племянника Путина "Народ против коррупции"

16:54 Смольный не согласовал проведение протестного спортивного парада "Бегловик"

16:47 Последний корпус долгостроя ЖК "Новая Каменка" разрешили ввести в эксплуатацию

16:40 Петербургский военком желает рекламировать в метро осенний призыв

16:25 Путин присвоил Михаилу Боярскому ордин Почёта за вклад в развитие культуры

16:18 ЗакС предложил Смольному отчитаться об исполнении АИП в Мариинском дворце

16:02 Комблаг намерен полностью укомплектовать снегоуборочную технику к 15 октября

15:55 Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

15:46 Гибель руферов в Петербурге может привести к ужесточению ответственности за прогулки на крышах

15:27 Хабаровчане продолжают выходить на акции в поддержку Фургала: на счету - 74-й день протеста

14:54 Шишлов призвал ЗакС разрешить митинги у школ, больниц, метро и аэропортов

14:40 Беглов пообещал бороться со снегом совместно с Ленобластью

14:35 Компания Левченко отказалась от иска к правительству Петербурга из-за фудкортов

14:17 В Смольном заявили о 99%-й готовности к зиме

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru