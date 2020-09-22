Гибель руферов в Петербурге может привести к ужесточению ответственности за прогулки на крышах

На заседании правительства Петербурга 22 сентября обсудили трагическую смерть двух молодых людей, сорвавшихся накануне с крыши на улице Рубинштейна.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов попросил усилить контроль за доступом на кровли. Председатель жилищного комитета Виктор Борщев заявил на это, что сам присутствовал на месте трагедии.

- Там были ограждения, сама кровля была покрыта рубероидом. Просто упасть оттуда – надо умудриться, - отметил Борщев.

Он согласился, что проблема нелегальных прогулок по крышам для Петербурга стоит остро и заверил, городские власти держат ситуацию на контроле: устанавливают сигнализации, "антивандальные" двери, усиленные замки и организовывают дежурства в праздники. Борщев добавил, что в ближайшие семь дней подготовит "более жесткий перечень мероприятий" в этом направлении.

Губернатор Александр Беглов предложил Вострецову инициировать на федеральном уровне законопроект о дополнительной ответственности за незаконный взлом чердачных дверей. Глава города посетовал на то, что в настоящее время для руферов предусмотрены недостаточно большие штрафы.

- Принято. Будем работать, - пообещал Вострецов.

Напомним, Беглов неоднократно негативно высказывался о руферах-нелегалах и перед своим избранием обещал до конца 2019 года полностью перекрыть доступ на крыши.

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