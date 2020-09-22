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15:55

Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

фото ЗакС политика Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

Следователь ФСБ Александр Чабан отказался разъяснять бывшему журналисту Ивану Сафронову суть предъявленного ему обвинения в госизмене, так как "не так понял его ходатайство", поделился с "Новой газетой" его адвокат Иван Павлов.

При этом 15 сентября защитник заявлял, что следователь Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова.

"Вчера, когда я присутствовал на одном из мероприятий, я задал следователю прямой вопрос. Следователь сказал, что „не так понял" ходатайство, что он счел его просто ходатайством о проведении некоторого следственного действия и что предъявлять документов, о которых ходатайствовал Иван, он не собирался и не собирается и впредь", - уточнил Павлов.

В ходатайстве Сафронов просил, чтобы его допросили, при этом предоставили ему предварительно для ознакомления сведения, которые, по версии следствия, он якобы собрал и передал чешской разведке. 

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. Ранее стало известно, что следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников Сафронова.

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