Следователь ФСБ не стал объяснять Сафронову суть обвинения, так как "не понял суть ходатайства"

Следователь ФСБ Александр Чабан отказался разъяснять бывшему журналисту Ивану Сафронову суть предъявленного ему обвинения в госизмене, так как "не так понял его ходатайство", поделился с "Новой газетой" его адвокат Иван Павлов.

При этом 15 сентября защитник заявлял, что следователь Чабан удовлетворил ходатайство Сафронова.

"Вчера, когда я присутствовал на одном из мероприятий, я задал следователю прямой вопрос. Следователь сказал, что „не так понял" ходатайство, что он счел его просто ходатайством о проведении некоторого следственного действия и что предъявлять документов, о которых ходатайствовал Иван, он не собирался и не собирается и впредь", - уточнил Павлов.

В ходатайстве Сафронов просил, чтобы его допросили, при этом предоставили ему предварительно для ознакомления сведения, которые, по версии следствия, он якобы собрал и передал чешской разведке.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью. Ранее стало известно, что следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена журналистских источников Сафронова.