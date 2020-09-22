Комблаг намерен полностью укомплектовать снегоуборочную технику к 15 октября

На 22 сентября готовность техники для уборки улиц Петербурга от снега составляет 92%, заявил на заседании городского правительства врио председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Он пообещал, что к 15 октября будут полностью готовы снегоуборочные машины и укомплектован штат обслуживающего их персонала.

Малинин отметил, что на уборке города будет задействовано 1797 единиц техники, в том числе 471 машина, приобретенная в 2019 году. В штате дорожных предприятий Петербурга числится 571 дворник, но при необходимости это число может увеличится до 1800, заметил врио главы комитета.

В ближайшую зиму в городе будут действовать 11 снегоплавильных и 8 снегоприемных стационарных пункта.

Напомним, в ходе сентябрьских "нулевых чтений" проекта бюджета Петербурга на 2021 год Комблаг заявил о потребности в 3,5 млрд рублей на приобретение новой снегоуборочной техники.