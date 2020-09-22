ЗакС предложил Смольному отчитаться об исполнении АИП в Мариинском дворце

Представитель Законодательного собрания в Смольном Михаил Бродский на заседании городского правительства 22 сентября предложил организовать в Мариинском дворце обсуждение итогов адресной инвестиционной программы по прошествии 9 месяцев 2020 года.

Жители плохо осведомлены о текущих результатах АИП, отметил Бродский, обращаясь к губернатору Александру Беглову. По словам представителя ЗакСа, это следует из многочисленных обращений избирателей, которые приходят в городской парламент.

Беглов ответил, что принял информацию к сведению и предложил всем желающим депутатам посетить октябрьское заседание правительства, на котором планируется обсудить промежуточные итоги АИП.

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