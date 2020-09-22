Экс-замглавы администрации Великого Новгорода попал в поле зрения ФСБ и СК

Бывший замруководителя администрации Великого Новгорода Илья Латышев стал фигурантом уголовного дела по статье 289 УК РФ (Незаконное участие в предпринимательской деятельности): материалы на экс-чиновника собирали в УФСБ, оповестили в региональном отделении СК.

По данным следствия, экс-вице-мэр, невзирая на установленный законодательством запрет, участвовал в организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность. Правоохранители полагают, что Латышев мог содействовать в заключении контрактов с муниципальными учреждениями, занимающимися строительством объектов на территории Великого Новгорода, а также принуждал глав муниципалитетов к совершению сделок с управляемой лично им фирмой на выгодных для неё условиях.

В деле говорится о различных работах по реконструкции набережных Великого Новгорода.

Латышев получил пост замглавы администрации города 13 января текущего года, а заявление на увольнение написал 3 июня, не проработав и полгода. Будучи вице-мэром он занимался вопросами строительства и архитектуры.