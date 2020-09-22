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22 сентября, 18:12

Суд отправил домой задержанных за акцию солидарности с Хабаровском петербуржцев: их протоколы вернули полиции

фото ЗакС политика Суд отправил домой задержанных за акцию солидарности с Хабаровском петербуржцев: их протоколы вернули полиции

Минувшим днем полицейские задержали двух принимающих участие в акциях солидарности с Хабаровском петербуржцев Евгения Лобанова и Павла Мишенина, уведомляет "ОВД-Инфо". Демонстрантов доставили в 28 ОП.

Правоохранители составили на активистов протоколы по традиционной "протестной" статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) из-за прошедшей 15 августа акции "Кормим голубей".

После Лобанова и Мишенина привезли в Куйбышевский райсуд, однако заседание по их делам так и не состоялось: помощник судьи сообщила представлявшему их интересы адвокату Игорю Скачко, что активисты могут идти домой, так как их протоколы будут отправлены обратно в полицию.

Жители Хабаровская, поддерживающие пребывающего под арестом экс-краевого главу Сергея Фургала, сегодня, напомним, собрались уже 74-й раз подряд.

 

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