В Усть-Лугу прибыли 900 тонн урановых отходов из Германии

В областной порт Усть-Луга пришвартовалось судно "Михаил Дудин", перевозящее порядка 900 тонн урановых "хвостов" из Германии, поделился с "МБХ медиа" эксперт Greenpeace Рашид Алимов.

"По той информации, что у нас есть, они действительно прибыли сегодня в Усть-Лугу. Это была очередная транспортировка. Скорее всего порядка 900 тонн. Мы продолжаем уточнять цифры. Немецкие коллеги делали запрос властям Германии. И вот по тем данным выходит, что не 600, а 900 тонн ввозят за одну транспортировку", - пояснил Алимов.

Последний раз обогащенные ураном отходы доставляли в РФ в начале июля.

Напомним, урановые "хвосты" с самого начала действия контракта, заключенного между Техснабэкспортом ("дочка" Росатома) и германо-британско-голландской компанией Urenco, отправляли в Петербург. Это вызвало возмущение как активистов, так и местных жителей, однако в "Росатоме" заверили о полной безопасности транспортировки отходов.

Позднее опасный груз все же решили перенаправлять в Усть-Лугу, а не разгружать их в Петербурге. Всего за три года из Гронау планируется доставить в Россию 12 тысяч тонн урановых "хвостов".